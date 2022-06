Contrebande de tabac : le trafic en forte hausse

Dans une séquence de la vidéo, on voit les douaniers démanteler une usine de contrefaçon de cigarettes en Seine-et-Marne. Le tabac ne transite plus par conteneur maritime depuis le début de l'année 2022. Faire venir la contrebande d'Asie est devenu trop long et trop cher. Les trafiquants produisent aujourd'hui leurs propres cigarettes emballées en Pologne, en Espagne, en Belgique et parfois même en France.