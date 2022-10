Contrôle antidrogue : un gendarme fauché sur l'autoroute

Voici ce que l’on sait ce soir. La nuit dernière, vers 2 heures et demies du matin, les enquêteurs de la section de recherche de Rennes ont arrêté sur l'autoroute A13 deux trafiquants de drogue, à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville. D’après le ministère de l’Intérieur, l’interpellation s’est déroulée normalement. Les gendarmes ont fait venir une dépanneuse pour évacuer la voiture des suspects et un véhicule patrouilleur positionné 100 mètres en amont pour sécuriser la zone. Un camion de 44 tonnes est arrivé, a percuté ce véhicule et l’a projeté sur les autres voitures.