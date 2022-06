Refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police : trois agents en garde à vue

Deux balles dans le pare-brise, un pneu éclaté et un large périmètre bouclé. C’est le résultat d’une fusillade, samedi matin en plein Paris, après un refus d’obtempérer. Plusieurs riverains ont été les témoins des tirs de la police. Touchés par balles, le conducteur et une passagère sont gravement blessés. Selon nos informations, la voiture aurait fui un contrôle pour non-port de la ceinture et renversé un policier à vélo.