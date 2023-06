VIDÉO – Contrôle des petits avions de tourisme : le test stupéfiant de TF1

En partons de région parisienne à Lognes, nous irons en Allemagne en passant au-dessus du Luxembourg. Après nous être posés, nous repartirons en France. Trois frontières à franchir. Et voilà déjà la première avec le Luxembourg. Il a suffi d’une simple déclaration par radio. Pas besoin de contrôle. Les autorités aériennes savent déjà tout sur nous. "Ils savent à quelle heure on a décollé, ils savent actuellement où on est et ils vont savoir à quel moment on va passer la frontière et où on va. S’ils avaient un doute, on pourrait très bien se faire accueillir à l’arrivée pour nous demander ce qu’on vient faire et éventuellement fouiller l’avion", explique Hugues Lionnet, dirigeant de l’école d’aviation de Lognes.