Contrôles, agressions, vols à l'arraché : une nuit en immersion avec les policiers de la BAC

"On est tous entrés dans la police pour arrêter les auteurs d'infractions. On nous balance un descriptif, on va chercher, on va trouver. On se dit que derrière, il y a une victime, et l'objectif, c'est de porter assistance à la victime si elle se fait agresser, si elle s'est fait voler son téléphone, de pouvoir lui remettre le bien, et de traduire en justice la personne qui a commis l'infraction", résume le brigadier Sylvain.

Il est 6 h du matin, leurs collègues de jour prendront bientôt le relais. Les hommes de la BAC de nuit seront de retour le soir venu, avec la même envie d'aider toutes les victimes sur leur chemin.