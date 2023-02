Haute-Garonne : mégots et éclats de verre retrouvés dans des plats de deux cantines scolaires

"Heureusement, a priori, aucun de ces produits n'a fini dans le ventre des enfants. Sinon, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves", explique Alain Toppan, le maire de Cornebarrieu, joint par TF1info, quand il s'agit d'évoquer les récents incidents qui ont touché les cantines scolaires de deux écoles de sa commune.

Entre fin novembre et début février, les cantinières et cantiniers des écoles Les Monges et les Ambrits ont en effet retrouvé de drôles "d'aliments" dans les plats qu'ils s'apprêtaient à réchauffer pour les enfants. "Le 25 novembre 2022, on a trouvé un mégot dans de la semoule. Un autre jour de la viande devait être livrée cuite mais elle est arrivée crue. Le 13 décembre 2022, un Babybel a été retrouvé moisi. Le 26 janvier dernier, pareil, des fromages étaient moisis. Ont été également trouvés un lien de sac-poubelle dans un plat, des taches noires sur des omelettes, omelettes qui viennent d'ailleurs de partir au laboratoire pour analyse. Et enfin, des bouts de verre ont été découverts dans certains plats", détaille Antoine Leroy, procureur de la République adjoint à Toulouse, chef du parquet des mineurs.