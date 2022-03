Agression d'Yvan Colonna : nouvelle soirée de tensions en Corse

En fin de matinée mardi, des heurts avaient éclaté devant la préfecture d'Ajaccio et à proximité, des groupes de protestataires jetant divers projectiles et bombes agricoles (artisanales) en direction des forces de l'ordre, une agitation cantonnée à ce quartier. Alors que Nicolas Septe, procureur de la République à Ajaccio, décomptait à l'AFP "neuf blessés comptabilisés dont deux forces de l'ordre" et précisait qu'il s'agissait de blessés légers, un lycéen de 16 ans a été gravement blessé et transféré à Marseille. Comme six manifestants, il a été touché par un tir de lanceurs de balles de défense (LBD).

"Il a reçu des coups directs de la part des forces de l'ordre qui l'ont traîné sur 40 mètres. Il y a une vidéo en ligne. Ensuite, ils l'ont laissé en sang dans la rue, par terre, aux pompiers", a rapporté mercredi son oncle, Paul-Félix Benedetti, à la tête du parti indépendantiste Core in Fronte, interrogé par l'AFP. "Il a été opéré dans la nuit" car "il avait un enfoncement de la boite crânienne avec un hématome. Il a 50 agrafes sur le crâne, plus les plaies d'hier qui avaient été suturées", a poursuivi sa tante.