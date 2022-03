Corse : manifestations et violences s’enchaînent

Quelques minutes plus tôt, 200 à 300 jeunes cagoulés sont accueillis par une haie d’honneur des manifestants, qui prennent pour cible la préfecture avec des cocktails Molotov. Ils disent réclamer la vérité sur la tentative d’assassinat en prison d’Yvan Colonna, condamné pour le meurtre du préfet Érignac. Les affrontements ont duré près de six heures entre manifestants et CRS.