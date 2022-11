VIDÉO - Des pilotes retrouvés en hypothermie après le "sabotage" du parcours d'une course de moto

Ce balisage modifié va orienter les participants dans de mauvaises directions ; en quelques heures, la compétition vire au fiasco. "J'ai arrêté tout de suite la course, le problème, c'est qu'il y avait des gens partout. Ils nous arrivaient par les routes, par les chemins, complétement à l'opposé", poursuit Boris Labrousse. Il faut dire que le parcours s'étend sur 150 kilomètres. Du coup, au milieu de la forêt, sans aucun équipement, des motards sont perdus, d'autres tombent en panne d'essence. Les derniers participants ont été retrouvés peu après minuit dans la nuit de samedi à dimanche et plusieurs d’entre eux ont été diagnostiqués en état d'hypothermie, selon l'organisation, qui a fait état de deux blessés légers au total.

Léo Joyon participait à la course, il témoigne dans le JT de TF1 : "On était à ce moment-là dix motos ensemble, il y en a d'autres qui arrivaient dans un sens, dans l'autre, dans les chemins, ça se recroisait parce que tout le monde tournait en rond. Et finalement, ça peut créer un accident assez rapidement parce que, mine de rien, un chemin, ce n'est pas très large", explique-t-il.