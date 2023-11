Course-poursuite mortelle à Paris : ce que l'on sait

Une course-poursuite mortelle a eu lieu entre une voiture et un véhicule de police lundi soir à Paris. Une personne née en 1998 est décédée et deux autres ont été blessées. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

Un mort et deux blessés graves. Le bilan après l'accident qui s'est produit lundi soir dans l'est parisien est lourd. Le drame s'est déroulé aux alentours de minuit dans le 20e arrondissement, non loin du périphérique près de Montreuil, et est survenu après une course-poursuite entre un véhicule de police et une voiture avec à son bord plusieurs personnes. TF1info fait le point sur les derniers éléments connus de cette affaire.

23h35 : un véhicule roulant à vive allure repéré

Vers 23h35 lundi soir, un équipage d’une brigade anti-criminalité du 93 (BAC93) en patrouille sur le boulevard périphérique intérieur, a aperçu, entre la porte de Pantin et la porte des Lilas, un véhicule avec à son bord plusieurs individus roulant à une vitesse excessive.

Alors que les fonctionnaires de police activent leurs avertisseurs sonores et lumineux afin de procéder à un contrôle routier, le conducteur du véhicule BMW série 1 a distancé les policiers.

23h45 : le véhicule accidenté

Dix minutes plus tard, à 23h45, la BAC 93 a annoncé sur les ondes police que le véhicule a été retrouvé ayant percuté un arbre, place de la porte de Bagnolet. Immédiatement alertés, les services de secours, arrivés sur les lieux rapidement, ont prodigué les soins aux trois personnes trouvées inconscientes dans le véhicule.

0h25 : un des passagers décède

L'une de ces personnes n'a pu être secourue. A 0h25, le décès du passager arrière, né en juillet 1998, a été constaté. "Le conducteur, né en octobre 2002, a été transporté à l'hôpital dans la nuit avec un pronostic vital engagé. Ce matin, son pronostic vital ne serait plus engagé. Son permis de conduire a fait l'objet d'une suspension administrative par la préfecture en juillet 2023, pour 4 mois et 15 jours. Il n'est pas connu de la justice", détaille ce mardi le parquet de Paris.

Le passager avant a aussi été transporté à l'hôpital. Le conducteur et le passager étaient, au moment de leur prise en charge par les secours, conscients mais polytraumatisés.

Une enquête ouverte

Le parquet de Paris a ouvert une enquête portant sur les infractions d'"homicide involontaire aggravé par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été suspendu", "blessures involontaires dont l’incapacité totale de travail n’a pas encore été déterminée, aggravées par la conduite malgré suspension du permis de conduire" et "refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente".

Le Service de Traitement Judiciaire des Accidents (STJA) est chargé des investigations. De nombreuses images de vidéosurveillance devraient être saisies et exploitées.