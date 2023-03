Coûteux et dangereux : l'Île-de-France face au fléau du vol de plaques d'égout

Du côté de Villecresnes, les habitants ne sont même plus étonnés. Comme cette riveraine dont l'entrée de la maison a été protégée. "Ça fait deux fois qu'on me la vole en une semaine", constate-t-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Ces trous dans la chaussée, ou sur les trottoirs, doivent être sécurisés en urgence pour éviter l'accident. "S'il fait nuit et qu'on met le pied dans un trou, ça peut porter à conséquence", s'insurge une habitante. "Mon voisin avait failli tomber dedans parce qu'il se garait à côté. Il aurait pu soit rouler dans le trou, ou en descendant de voiture tomber dedans", témoigne un autre riverain.

Dans cette commune, depuis le mois de janvier, déjà huit plaques et grilles ont été volées. Les dernières, c'était le 16 mars. Les voleurs sont attirés par le prix de la fonte. Il faut dire que la tonne se vend aujourd'hui près de 300 euros, en constante hausse depuis un an à cause de la pénurie des matières premières. Alors forcément, remplacer ces plaques et grilles volées coûtent très cher. "Nous chiffrons à l'heure actuelle les dégâts à hauteur de 64.000 euros. C'est de l'argent public, c'est l'argent des usagers", explique Romain Colas, président du Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres.