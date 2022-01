Faux pass vaccinaux : comment des hackers piratent les comptes Ameli de professionnels de santé

Les deux complices à l’origine des faux pass sanitaires ont finalement été arrêtés. Mais l’histoire de Juliette est loin d’être un cas isolé. "Les faux pass sanitaire, c’est une nouvelle forme de délinquance qui est apparue et sur laquelle nous sommes particulièrement mobilisés. En fonction des différentes enquêtes, on a des modes opératoires qui sont complètement différents, mais qui visent tous à un seul but : obtenir de l’argent", explique le général Marc Boget, chef du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace.

Les caisses d’assurance maladie ont pourtant mis en place un système de double identification pour protéger l'accès à leur plate-forme. Un numéro professionnel et un code envoyé par SMS sont ainsi nécessaires pour pouvoir se connecter. Mais les cybercriminels arrivent malgré tout à contourner ce mécanisme. Certains piratent le téléphone des praticiens quand d’autres contactent directement les ordres des professionnels de santé. Ils se font alors passer pour des médecins ayant perdu leurs identifiants.