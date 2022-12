VIDÉO - Crack à Paris : des enfants escortés par la police pour aller à l’école

En cause, les attroupements de toxicomanes que craignent les riverains. Dans la vidéo en tête de cet article, ils ont été filmés ce jeudi matin, seulement quelques minutes avant le passage des élèves. Ce chemin de 300 mètres qui longent le périphérique est le plus court pour rejoindre l'école. Sinon, il faut faire un détour de plusieurs minutes. Et il n'y a qu'un bus qui permette aux enfants d'être à l'heure.

Le crack existe depuis longtemps dans ce quartier de la capitale. Mais après le démantèlement d'un camp au mois de septembre, les toxicomanes se sont éparpillés. Plusieurs se sont retrouvés sur ce chemin. Et c'est pour répondre à la demande des parents d'élèves que la ville a mis en place cette escorte début novembre. "Ça pourra durer plusieurs mois, ça durera autant de temps que nécessaire. C'est une situation qui est totalement indigne. Nous aussi, on interpelle l'État. Il y a une réponse sécuritaire à mener. Aujourd'hui, on constate une montée en puissance et on la salue, mais il faut aussi insister sur la prise en charge sociale et sanitaire", explique Kévin Havet, adjoint au maire du 18ᵉ arrondissement.