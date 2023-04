VIDÉO - Crash du vol Rio-Paris : le "désir de justice" des familles avant la décision pour Airbus et Air France

Les familles attendent des réponses. Près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, l'heure du jugement est arrivée pour Airbus et Air France, poursuivis pour "homicides involontaires". Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris s'est abîmé en pleine nuit dans l'Atlantique, quelques heures après son décollage, entraînant la mort de ses 216 passagers et 12 membres d'équipage. À bord de l'A330, immatriculé F-GZCP, se trouvaient des personnes de 33 nationalités, dont 72 Français et 58 Brésiliens. Un bilan humain qui en fait l'accident le plus meurtrier de l'histoire des compagnies aériennes françaises.

Lundi 17 avril, à partir de 13h30, le tribunal de Paris va donner lecture de sa décision et dire si l'avionneur européen, constructeur de l'Airbus A330-200 accidenté, et la compagnie française, qui encourent 225.000 euros d'amende, ont commis ou non des fautes en lien certain avec l'accident. Un moment très attendu par les proches des victimes. "Perdre un être proche dans des conditions pareilles, c'est quelque chose qui vous marque à vie", confie à TF1info Ophélie Toulliou, qui a perdu son frère Nicolas, 27 ans, dans le crash. "Si la décision est de relaxer Airbus et Air France, ce sera terrible. Je ne peux pas vous dire à l'avance comment je vais le vivre, mais ça voudrait dire qu'on se bat depuis 14 ans pour rien."