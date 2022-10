Cyberattaque à l'hôpital de Corbeil-Essonnes : des examens très intimes divulgués

C'est une des suites que tous les patients comme la direction redoutaient. Elle a été rapidement mise à exécution. Depuis le piratage informatique de l'hôpital de Corbeil-Essonnes le 21 août 2022, des dizaines de données confidentielles ont fuité. Parmi elles, on le savait déjà, des compte-rendus d'examen et en particulier des dossiers externes d'anatomocytopathologie, de radiologie, laboratoires d'analyse, et une autorisation d'internement d'office en service psychiatrique. Ce mardi matin, les patients viennent d'apprendre que de nouvelles données encore plus intimes ont été dévoilés par les hackers.