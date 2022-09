Cyberattaque à l'hôpital : des informations confidentielles divulguées

Les hackers ont divulgué sur leur site des centaines de données sensibles. Selon l’hôpital de Corbeil-Essonnes, elles concernent les patients et les soignants. On y trouve des numéros de sécurité sociale, et des comptes-rendus d’analyse. La cyberattaque a fait des dégâts. Un mois après, certains services tournent encore au ralenti selon les patients.