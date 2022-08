Cyberattaque : ces services publics qui peinent à s'en sortir

Les hôpitaux ne sont pas les seules victimes d'attaques informatiques. Il y a un an et demi, la mairie de Douai a, elle aussi, été prise pour cible. Quand Aurélie tente d'allumer son ordinateur ce matin-là, elle ne pouvait pas utiliser le téléphone, ni l'ordinateur. Le site de la mairie était inaccessible, alors qu'une course contre la montre commence pour le service informatique.