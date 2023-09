VIDÉO - Cyberattaque : les données de milliers d'habitants de Betton divulguées sur internet

En quelques clics, à la demande de TF1, le hacker éthique Clément Domingo, alias "Saxx", a retrouvé toutes sortes de documents sur une messagerie cryptée, comme "un livret de famille avec les actes de naissance", mais aussi des cartes d'identité, des avis d'impôts et même une main courante. "Une fois maintenant que les données ont été publiées, et là, c'est triste, d'autres personnes peuvent prendre le relais, et ensuite aller les revendre sur d'autres plateformes cybercriminelles. Par exemple en commençant à 100 ou 200 dollars et parfois ça peut monter jusqu'à quelques milliers de dollars. Là, on peut plus rien supprimer parce que tout est hélas sur Internet", explique-t-il.

Pour ce spécialiste en sécurité informatique, la cybersécurité est avant tout une question d'investissement. La maire de Betton, Laurence Besserve, assure qu'elle augmentera son budget, mais demande de l'aide à l'État. Pour elle, "il faudra aussi que du point de vue de la loi, il y ait des choses d'écrites et de proposées aux collectivités parce que la collectivité ne peut pas tout", assure-t-elle. En attendant, la mairie conseille aux habitants et usagers de "faire preuve de prudence" devant tout mail suspect et les invite à changer leur mot de passe de messagerie.