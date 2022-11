Cyberattaques : les collectivités locales de plus en plus visées par des demandes de rançons

Mais pourquoi y a-t-il autant d'attaques ? "Si on attaque des millions de personnes et qu'il y a 5% de gens qui acceptent de payer la rançon, il y a un retour sur investissement. D'un côté, on récupère la rançon, de l'autre, on a encore la data et on peut la revendre en plus", explique Yassir Kazar, président de Yogosha, expert en cybersécurité. Des données personnelles qui, en grande quantité, valent de l'or.