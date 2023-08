VIDÉO - Cyberattaques : les PME de plus en plus souvent visées par des pirates informatiques

Des hackers tentent de soutirer de l’argent à ses clients. "Visiblement, ça a été piraté et ils ont envoyé directement leur RIB à eux", explique Jean. Ces pirates se sont ensuite fait passer pour un artisan, et réclament 1500 euros à Jean pour des travaux. Il s’exécute et réalise son erreur trop tard. "Sur le coup, c’est vrai qu’on est quand même assez abasourdis et tout de suite, on a pensé à appeler notre banque pour dire d’arrêter les virements", poursuit-il. Au total, ce piratage lui aura coûté 5.000 euros.

À 300 kilomètres de là, une horticultrice a, elle aussi, été victime d’une cyberattaque. La méthode est la même, l’adresse mail de cette gérante a été piratée. Les hackers ont ainsi réussi à lui soutirer 26.000 euros. "Pour une petite entreprise comme nous, ce n'est pas rien. C’est certainement un financement qu’on aurait pu mettre pour autre chose", déplore-t-elle.