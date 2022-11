VIDÉO - Cycliste tuée dans l'Eure : un corps introuvable et huit mois de mystères

La voiture impliquée dans l'accident, a été découverte calcinée sur un chemin. Pour les gendarmes, c'est la preuve que le conducteur aurait tenté d'effacer des éléments de preuve. Il aurait même découpé le vélo de la victime avant de le jeter dans une déchetterie. Mais qui est cette cycliste dont on n'a pas retrouvé le corps et dont on ne connaît pas l'identité ? Pour le moment, seule une description sommaire permet de l'identifier. "Il s'agirait d'une femme de 40 à 60 ans, marginale, circulant sur un vélo équipé de sacoches à l'arrière", détaille le colonel Thierry Jourdren.

Le mis en cause, un homme de 48 ans, couvreur d'origine polonaise, vivait dans la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard (Eure) où il avait emménagé depuis peu. Le maire décrit un homme extrêmement discret : "Ce monsieur est résident depuis environ deux ans. Il vivait en couple avec une petite dame", précise Franck Haudréchy.