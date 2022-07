VIDÉO - "D'un coup, on a entendu des cris" : témoins de la rixe mortelle à Angers, ils racontent

La soirée festive s'est finie en bain de sang. Après que trois personnes sont mortes à Angers après des coups de couteau, dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 juillet, un témoin de la scène a raconté au 13H de TF1 : "Il y avait un groupe de personnes qui dansaient, c'était vraiment bon enfant. Et, d'un coup, on a entendu des cris et on a vu une personne s'enfuir, qui tenait soit un poignard, soit un tesson de bouteille."

Une jeune fille a ajouté, à propos d'une des membres des groupes mentionnés plus haut : "Il y en a un qui a fait une crise de panique, parce qu'il a tout vu". Et une autre témoin de poursuivre, cette fois à propos des forces de l'ordre : "Ils nous ont dit : 'il y a plein de sang partout, il faut partir'".