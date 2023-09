Dans le Nord, la sidération après le meurtre d'un enseignant à son domicile

Dans le quartier résidentiel où vivait le père de famille, c'est la sidération. "J'ai entendu qu'apparemment, il avait été frappé dans la gorge. Je me suis dit que c'était vraiment un cambriolage pour tuer", témoigne une voisine. "Honnêtement c'est triste, c'est regrettable", se désole un habitant.

Professeur agrégé en néerlandais et en allemand, Patrice Charlemagne enseignait depuis 25 ans à l'université du Littoral Côte d'Opale, à Dunkerque. Les étudiants sont marqués par sa tragique disparition. "C'est un choc, quand même. C'est impensable ce qu'il s'est passé, vraiment", confie l'une d'entre elle. "Surtout que c'est un meurtre… Forcément, on est tous un peu perturbés", abonde une autre. "J'espère qu'il aura un bel hommage. Et, évidemment, on continuera à apprendre. Dès que j'aurai un mot de néerlandais, une leçon de néerlandais, je penserai à lui", promet un étudiant.