Dans le secret du renseignement militaire

On les surnomme "les grandes oreilles", et vous ne verrez aucun de leurs visages. Chaque jour, une centaine de militaires s'engouffrent dans ce très long couloir. Tout au bout, nous arrivons dans un bunker. Quelle que soit la situation, 24h/24, ils interceptent des communications aux quatre coins du globe. La spécialité de Christopher, ce sont les échanges en morses. Il cible les réseaux de communication de sites militaires, d'armées régulières ou non.