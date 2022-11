Dans le Val-de-Marne, un distributeur de billets attaqué à l'explosif

La porte du distributeur a volé de l’autre côté de la chaussée et s’est encastrée dans un portail. Il est 3h30, cette nuit, lorsque trois hommes cagoulés font sauter le distributeur à l'explosif. Un travail de professionnels et une cible choisie : un appareil isolé. “J’ai entendu une grosse explosion. Je me suis réveillé. je n’aurais jamais cru qu’ils allaient faire sauter le distributeur de billet”, s’étonne cet habitant.