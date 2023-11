Cris et chants antisémites dans le métro parisien : plusieurs mineurs interpellés

Le parquet avait aussitôt ouvert une enquête pour identifier et poursuivre les auteurs de propos réprimés par la loi, et "susceptibles de revêtir différentes qualifications selon leur teneur". Celle-ci portait sur les infractions suivantes : "apologie du terrorisme" (délit faisant encourir 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende), "injure publique à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" (délit réprimé d’une peine de six mois d'emprisonnement et 22.500 euros d'amende) et "provocation publique à la haine, la violence ou la discrimination raciale" (puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende).