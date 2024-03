"De jour comme de nuit" : cette commune normande recense 4 fois plus de cambriolages depuis un mois

En un mois, le nombre de cambriolages a quadruplé à Yvetot, en Normandie. Face à ces effractions ou ces vols à la ruse, les gendarment appellent à la vigilance. Les enquêteurs tentent également de déterminer si certains de ces vols ont été commis par la même équipe.

Que se passe-t-il à Yvetot, en Seine-Maritime ? En un mois, cette commune normande de 12.000 habitants a vu le nombre de cambriolages recensé sur son territoire quadrupler, soit une vingtaine de cambriolages enregistrés, contre cinq d'ordinaire. En tête des convoitises des voleurs : matériels de construction coûteux ou encore câbles électriques. D’après les gendarmes, certains de ces vols seraient liés et probablement commis par les mêmes serials cambrioleurs.

"On a plusieurs groupes qui doivent commettre leurs cambriolages, en tout cas d'une manière différente, donc ça peut être de jour comme de nuit, ça peut être des effractions comme ça peut être des vols à la ruse en se présentant comme faux agents de police ou faux agents en électricité", explique dans le reportage en tête de cet article le commandant Cyrill Gambini, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale d'Yvetot.

Dans ce contexte, les gendarmes multiplient les patrouilles aux alentours de la commune et appellent les riverains à la vigilance. En complément des patrouilles, le maire, Francis Alabert, compte sur une application qui permet à la gendarmerie d’envoyer des alertes directement sur le téléphone des habitants et des élus. "Ça va nous permettre d'avoir des informations qu'on pourrait ne pas avoir, essayer de trouver des solutions et des parades", explique-t-il.

Alors que les voleurs sont de plus en plus organisés et n’hésitent pas à agir loin des grandes villes, la commune est d'ores et déjà équipée de 25 caméras de surveillance. Dans un tiers des affaires passées, elles ont permis de retrouver les auteurs des vols.