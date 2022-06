Décès après un contrôle de police : que sait-on des circonstances ?

Le conducteur de 38 ans est sans permis et a plus de 80 inscriptions au casier judiciaire pour délits routiers et stupéfiants. Sous le régime de la semi-liberté, il dort en prison la semaine. Un passager de la voiture assure que le conducteur n'a jamais foncé sur l'un des policiers. Blessé au thorax, ce n'est que ce 7 mai que le conducteur a pu être placé en garde à vue. La passagère à côté de lui avait 21 ans et a reçu une balle dans la tête.