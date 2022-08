Décès de Christophe Izard, Casimir orphelin

"Je me rappelle du gloubi-boulga. Je me rappelle de Léonard le renard, j'adorai", raconte une habitante. C'est une sorte de soupe dont il nous avait confié la recette. "De la confiture de fraises, des bananes écrasées, du chocolat râpé et ça se gâte un peu quand on rajoute la saucisse crue, mais tiède et la moutarde", décrit Casimir.