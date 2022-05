Décharges sauvages : un réseau de trafiquants démantelé

Ces 30 000 m3 de déchets sont partis en fumée sur ce site de stockage, soit 30 fois plus que la limite autorisée. C'était le 26 décembre dernier à Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône. La justice soupçonne un incendie criminel pour camoufler des stocks illégaux. Une situation que le maire, Didier Khelfa, dénonçait depuis des mois. “J'ai alerté les pouvoirs publics pour dire attention, ce qu'ils font n'est pas normal. Soit on a affaire à des irresponsables, soit on a affaire à des voyous ou des criminels. Aujourd'hui, j'ai la réponse”, déclare-t-il.