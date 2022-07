Déclaré mort et pourtant bien vivant !

Même pour son avocat, il est impossible de trouver la marche à suivre. "On ne lui demande pas finalement de prouver qu'il est vivant. Ce qu'il fait facilement en se rendant physiquement à l'Assurance maladie ou encore à la banque. On lui demande de prouver qu'il n'est pas mort. Cette situation paraît un peu absurde et personne ne veut prendre la responsabilité de la régler. Il suffirait que quelqu'un de l'Assurance maladie dise, on a fait une erreur", affirme Me Michael Cordier, avocat de Michel Sayah.