VIDÉO - Découverte de fermes clandestines de cannabis en Isère : le témoignage d'un proche du propriétaire stupéfait

Les relevés étaient finalement bien exacts, puisqu'en intérieur, il faut beaucoup d'électricité pour faire pousser les plants, pour alimenter l'aération et la lumière, mais aussi le chauffage l'hiver ou au contraire la climatisation l'été. D'après les enquêteurs, deux à trois "ouvriers agricoles" se trouvaient en permanence sur le site. Les habitants de cette petite commune de 400 âmes, eux, n'ont jamais soupçonné la présence de ce trafic. "C'était une entreprise automobile à première vue, on n'y prête pas attention. J'y ai déjà déposé un véhicule, il y avait des bureaux, on n'y voyait que du feu", glisse un jeune homme.

Au terme de plus de huit mois d'enquête, les policiers ont ainsi mis la main sur un réseau européen et arrêté six personnes, deux Français et quatre Albanais. Deux "ouvriers agricoles" albanais ont d'ores et déjà été condamnés à sept et dix mois de prison ferme avec incarcération immédiate, tandis que les quatre autres suspects seront jugés au début du mois d'août.