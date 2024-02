VIDÉO - Cambriolages, violences : comment les habitants des campagnes s'équipent et se barricadent

Le ministère de l'Intérieur a publié son bilan annuel des chiffres de la délinquance. La majorité des crimes et délits ont continué en 2023 la progression enregistrée en 2022. Des données objectives qui nourrissent dans les villages des sentiments d'insécurité.

La majorité des crimes et délits ont encore augmenté en 2023, même si la hausse observée en 2022 se poursuit à un rythme moins élevé, révèle le bilan du service statistique du ministère de l’Intérieur (SSMSI) publié en 2024. Les cambriolages ont connu, eux, une nouvelle hausse au cours des douze derniers mois (+ 3 %). Et cette délinquance n'épargne pas d'autres territoires, évolue du nord du pays à l’Occitanie, et les campagnes n'en sont pas à l'abri.

Exemple dans le sujet de TF1 avec Stéphane, habitant de La Chapelle-Saint-André dans la Nièvre, sollicité dans le sujet en tête de cet article, qui ne peut oublier le cambriolage qui a eu chez lui en novembre 2023. Lorsqu'il rentre chez lui, il retrouve sa maison sens dessus dessous. Le cambrioleur, explique-t-il, "a abîmé une fenêtre coulissante, sauté sur le plan de travail et a récupéré toutes les affaires qu'il pouvait dans la grande pièce". Depuis, il a déboursé 2000 euros en caméras, en diffuseurs de fumée ou encore en taser. "Une sécurité citoyenne", dit-il.

Cet habitant n'est pas un cas isolé. En quelques mois, les habitants de La Chapelle-Saint-André ont subi une vingtaine de cambriolages ! Le malfaiteur était, en fait, un voisin. Arrêté par les gendarmes, il a reconnu les faits, en garde à vue, mais en attendant son procès en avril 2024, il a été laissé libre et est donc rentré chez lui. "On remet un renard dans le poulailler", s'étonne le maire Janny Siméon dans le sujet de TF1. "Pour moi, on pouvait au minimum attendre l'interdiction de revenir sur la commune".

Un "kit de survie" pour contrer un sentiment d'insécurité croissant

Le sentiment d'insécurité gagne-t-il les campagnes ? À Saint-Vigor-d'Ymonville, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie, où l'équipe de TF1 s'est rendu, la mairie a équipé 85 jeunes d'un kit de survie composé d'un sifflet et d'une lampe-torche. Un dispositif qui peut sembler bien dérisoire et qui pourtant, rassure : "On se sent plus en sécurité", assure une ado dans la vidéo ci-dessus.

En décembre 2023, plusieurs adolescentes de cette commune ont signalé, en rentrant de l'école, des individus au comportement suspect. Très vite, la rumeur s'est propagée via les réseaux sociaux et la psychose s'est installée : "On entend tellement d'histoires qu'il vaut mieux prévenir que guérir", explique une habitante, vantant les mérites d'un petit kit "simple à porter".

Si les gendarmes prennent très au sérieux les signalements, et font depuis des rondes régulières devant les écoles, jusqu'à présent aucune tentative d'enlèvement n'a été recensée sur la commune, aucune plainte déposée et aucune enquête ouverte.