Deliveroo : la plateforme de livraison à domicile lourdement condamnée

Deux anciens dirigeants sont condamnés à un an de prison avec sursis, un troisième à quatre mois. La justice reconnaît qu'ils ont mis en place un système de travail dissimuler. "À partir du moment où vous utilisez le travailleur comme un salarié, vous devez en tirer toutes les conséquences et payez notamment les congés payés qui sont de droit dans le code du travail. Vous devez payer un minimum du SMIC mensuel pour chacun", a expliqué Me Kevin Mention, avocat partie civile.