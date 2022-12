Déminage au Touquet : la moitié de la ville confinée pendant quatre heures

Marion est ostéopathe. Elle a dû annuler certains rendez-vous et elle passera l’après-midi en famille. "On va s'occuper du petit bout, on va ranger, faire de l'administratif. Quatre heures ça passe très vite, ça nous fait repenser au confinement pendant le Covid", explique cette jeune maman.

L’école primaire aussi est évacuée. Pas de surprise pour les parents puisque la même opération avait eu lieu il y a cinq ans. "Depuis qu'on est petit, on se balade, il y a toujours eu des petits déminages comme ça", précise une touquettoise. Mais quand on réside au Touquet toute l’année, la situation reste préoccupante. "C'est sûr que c'est inquiétant de se dire que nous, on marche tous les jours là-bas sur la corniche, ça aurait pu sauter un jour quand on y était, quand on faisait des évènements sportifs", s'inquiète une habitante.

Et pour ceux qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants, deux salles communes sont ouvertes jusqu’à la fin de l’opération.