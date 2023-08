VIDÉO - Déploiement policier à Nîmes : les habitants du quartier de Pissevin restent dubitatifs

Des enquêteurs sont également venus en renfort de Paris : quinze officiers de la police judiciaire épauleront leurs collègues nîmois. Un Groupe interministériel de recherche va aussi se baser à Nîmes, "pour enquêter spécifiquement sur le blanchiment de l'argent de la drogue". Et au cœur du quartier, un commissariat de police municipale et nationale sera opérationnel d'ici à un mois. "Un commissariat ici à Pissevin ce sera bien, les gens vont être plus rassurés, plus sûrs", estime une habitante au micro de TF1.