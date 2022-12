"Depuis des années, on les alerte !" : à Vaulx-en-Velin, l'émotion et la colère des habitants

Face à cette tragédie, les habitants de Vaulx-en-Velin (Rhône) sont tristes et en colère. Beaucoup dénoncent une insécurité au sein de l’immeuble, avec la présence de dealers de drogue au rez-de-chaussée. "Le feu, il vient du rez-de-chaussée, donc au rez-de-chaussée, c'est qui qu'il y a ? C'est des dealers dans le canapé, voilà. c'est inadmissible qu'il y a des canapés, et qu'on laisse faire. La mairie est au courant, tout le monde est au courant, depuis des années, on les alerte !", s'énerve un riverain.

L’enquête est en cours pour connaître la cause de l’incendie, mais de nombreux habitants pointent du doigt les squatteurs. Aujourd’hui, ils espèrent du changement. "On demande à ce qu'on nous vienne en aide. Ce qui vient de se passer, c'est terrible, mais c'était malheureusement prévisible", témoigne une habitante. La maire de Vaulx-en-Velin n’a donné aucune réponse quant à l’origine des flammes. Pour le moment, l’heure est à la solidarité et au recueillement. "C’est un moment à la fois de deuil, nous allons pleurer les morts et dans le même temps, nous allons accompagner celles et ceux qui sont là", a-t-elle déclaré. Au total, une trentaine de familles vont être relogées suite à leur évacuation.