Des chevaux en cavale en plein centre de Londres : que s'est-il passé ?

Ce mercredi matin, deux chevaux, sellés mais sans cavaliers, ont été aperçus dans les rues de Londres. Lors d'un exercice pour une cérémonie officielle, ils ont été effrayés par des bruits de travaux. Quatre personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. On vous explique ce qu'il s'est passé.

8h25 ce mercredi matin. Le service d'ambulance de Londres est appelé après qu'une personne a été éjectée d'un cheval sur Buckingham Palace Road, selon la BBC. Un porte-parole de la police métropolitaine indique qu'"un certain nombre de chevaux [est] en liberté dans le centre de Londres" et que les services tentent de localiser les animaux.

Rapidement, des photos et des vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux. Deux destriers sans cavalier, un blanc et un noir, sont vus galopant dans les rues du centre de Londres. Les chevaux portaient des selles et des brides. Le cheval blanc était recouvert d'un liquide rouge, sans que l'on puisse parfaitement savoir s'il s'agissait de peinture, de sang...

Vers 11h15, la police de la ville de Londres affirme avoir réussi à contenir deux des chevaux en fuite. Ils les ont trouvés près de Limehouse, à environ huit kilomètres de Buckingham Palace Road. "Nous attendons un box à chevaux de l'Armée pour récupérer les chevaux et les transporter chez le vétérinaire", a expliqué la police londonienne. Juste avant midi, le porte-parole de l'armée a assuré que "tous ont été récupérés et ramenés au camp".

L'incident a-t-il fait des blessés ?

"Un certain nombre de membres du personnel et de chevaux ont été blessés, ils reçoivent les soins médicaux appropriés", a indiqué le porte-parole de l'armée. De leurs côtés, les services ambulanciers ont traité des patients souffrant de blessures liées à cette course folle dans trois endroits différents de Londres : Buckingham Palace Road, Belgrave Square et à la jonction entre Chancery Lane et Fleet Street. Les trois incidents se sont produits en l'espace de dix minutes, entre 8h25 et 8h35. Quatre personnes ont été blessées, soignées sur place puis transportées à l'hôpital.

Les dégâts sont encore visibles dans la rue. L'un des animaux est entré en collision avec un bus touristique à l'arrêt. Un chauffeur de taxi, qui attendait devant l'hôtel Clermont sur Buckingham Palace Road, a aussi vu les vitres de sa voiture brisées après qu'un cheval est entré en collision avec son monospace Mercedes. "J'ai regardé dans le rétroviseur et je les ai vus arriver juste derrière moi, et à ce moment-là, j'avais deux parieurs à l'arrière donc j'étais inquiet pour eux. Heureusement, ils ont fait un écart vers le milieu de la route et ont continué leur route, mais ils allaient à une certaine vitesse", a-t-il expliqué.

Vers 13h05, le porte-parole de l'armée a déclaré que cinq chevaux avaient été en liberté le matin. Deux ont été blessés et sont en cours d'évaluation par un vétérinaire. À ce stade, la gravité de leurs blessures est inconnue.

Pourquoi les chevaux ont-ils fui ?

Le groupe de chevaux appartient à la Household Cavalry, l'un des régiments les plus anciens de l'armée britannique, et qui joue souvent un rôle de premier plan dans les cérémonies royales au Royaume-Uni. Il effectuait un exercice prolongé en prévision d'une inspection générale majeure qui devait avoir lieu le lendemain à Hyde Park. Chaque unité militaire participant au défilé de l'anniversaire du roi, qui doit avoir lieu en juin, doit au préalable passer une inspection générale majeure.

Au cours de l'exercice, les chevaux ont été effrayés par le bruit des travaux de construction à proximité, notamment le bruit des ouvriers travaillant le béton à Belgravia. Cela a poussé les chevaux à s'enfuir et à renverser leurs cavaliers. Quatre soldats ont chuté de leurs montures.

Comment ont réagi les Britanniques ?

Après les faits, c'est le choc qui a dominé parmi les habitants de Londres. "Ils allaient vraiment très vite, galopaient vraiment sur la route. Les autres personnes autour de moi étaient vraiment choquées. Au début, je pensais que je regardais un film", a raconté une Londonienne à la BBC. D'autres personnes ont tenté de calmer les bêtes. "Le cheval se tenait au milieu de la route, complètement choqué. Pour être honnête, c'était assez horrible. Il saignait beaucoup, mais quelques personnes essayaient de s'en occuper et de le retirer de la route", a détaillé un autre habitant.