Incendies en Gironde : "C'est une catastrophe de voir ce paysage. C'est affreux." les habitants désabusés

Plusieurs granges et habitations ont été dévorées par les flammes. D'autres sont intactes, mais l’inquiétude de tous persiste. "Malheureusement on est impuissants, on voit le feu là-bas. Une maison on met toute une vie pour la faire et en espérant qu'ils essayent de me la garder entière", explique Gaëtan Touvron l'un des habitants, ému. Il mise tout sur le travail des pompiers, il n’est pas le seul. "Ils sont là pour nous protéger", explique un autre habitant. Les pompiers se sont battus toute la nuit, après minuit les équipes ont pris position dans le quartier pour protéger les maisons.