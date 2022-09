Des maisons détruites et des habitants évacués

Des questions et aussi de la colère pour Laure. Elle est convaincue que ce feu est d'origine criminelle. "J'étais dans mon jardin quand le feu est parti. Vu la couleur des flammes et l'endroit où c'est parti, ça paraît peu probable que ça soit accidentel", confie-t-elle. D'autres personnes tentent aussi d'avoir des nouvelles. Hugo et Alexandra, impuissants, ont passé la nuit à regarder les chaînes d'informations. "On espère que ça va aller, puis on croise les doigts", lance la femme.