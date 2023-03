Des milliers d'euros prélevés en trop : la colère de centaines de clients de la société d'assurance Indexia

Ils nous racontent tous la même chose : ils ont acheté un ordinateur, un téléphone qu'ils veulent assurer. Un contrat souscrit et des prélèvements sur leur compte qui se multiplient au bout de quelques mois. "Il y a des mois à un seul prélèvement et après, on remonte à quatre, on redescend à un, on remonte à cinq... Enfin voilà, c'est tout pour brouiller les pistes et éviter que la personne ne s'en aperçoive", témoigne Zacharia, un client. Des prélèvements qui ne correspondraient pas au contrat qu'ils ont signé. "Parfois, je vais être prélevée 93,97 euros, d'autres mois, 205,93 euros", ajoute Marina, une autre cliente.