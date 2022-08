Incendies en Gironde : des milliers d'habitants évacués d'urgence

Cette fois-ci, Gérard est obligé de laisser sa maison, il sera hébergé chez un ami. "On se demande vraiment ce qui se passe, on est inquiets, ça peut démarrer n'importe où", s'alarme-t-il. Au total, près de la moitié des habitants de la commune a été évacuée depuis mardi soir. Tous espèrent désormais retrouver leur domicile intact le plus rapidement possible.