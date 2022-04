VIDÉO - "Ils rendent un service précieux" : ces policiers retraités qui reprennent du service

Frédéric Gonon, commissaire de police, ne cache pas son plaisir de voir ces fonctionnaires à la retraite venir prêter main forte à la police : "Ils rendent un service précieux. Tout d'abord à la population, mais aussi aux services de police en venant prendre une activité qui viendrait largement surcharger nos services d'enquête qui le sont déjà bien".

Dans le département de la Loire, six policiers à la retraite effectuent ces missions rémunérées. C'est le cas d'Yves et Gilles, qui interviennent dans les quartiers populaires de Saint-Étienne (Loire), où ils vont à la rencontre des habitants et des associations pour améliorer les relations entre les policiers et la population.