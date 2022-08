Des produits à l'origine trompeuse à Marseille

Les produits ont été interceptés à temps, mais ils auraient pu se trouver dans les étals des produits de Marseille. Alors ce mercredi matin, beaucoup s'indignent d'avoir été peut-être trompés : "C'est choquant, mais de toute façon j'achète chez les petits producteurs, au moins je suis sûre que ça vient de France", Les commerçants, eux aussi, ont cette impression d'avoir été floués. Ils craignent désormais de voir l'image de leur métier entaché : "On trompe le client et nous, on est trompé aussi" ; "Quand on est producteur et qu'on fait son produit, ça blesse quelque part parce qu'après, on est tous imagé".