VIDÉO - Mayotte : l'opération "Wuambushu" démarre avec la destruction du bidonville Talus 2

Les tractopelles sont entrées en action dès 7h30, ce lundi matin, dans ce bidonville de Mayotte. Les habitants ont été évacués pour permettre la destruction de 135 cases de tôle insalubres. Certains ont du mal à quitter leurs logements.

Depuis plusieurs jours, ils s’affairent pour sauver ce qui peut l’être. Près de 40 familles, des Français et des étrangers, en situation régulière, doivent être relogées. "On n'a nulle part où aller. Tout ce qu’on a est en train d’être démonté. On nous donne une maison, mais c’est de l’autre côté de l’île", explique l'un d'entre eux.