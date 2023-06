VIDÉO - Mont Blanc : l'impressionnant sauvetage de deux alpinistes français à plus de 4000 mètres d'altitude

Qu'à cela ne tienne, les militaires entament l'ascension jusqu'aux 4600 mètres où attendent les deux montagnards. Ils touchent finalement au but, rejoignant les victimes en légère hypothermie après sept à huit heures d'immobilisme. "On les réchauffe, on leur donne de nouveau vêtements. On leur met de l’oxygène (le déficit oxygène au-dessus de 4000m peut entraîner des maux de tête et des vomissements, ndlr) afin qu’ils puissent marcher à nouveau (et pour éviter d'avoir à les porter sur des arêtes en glace)", indique le lieutenant-colonel Bertrand Hoste.