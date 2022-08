Deux nuits de violences urbaines à Limoges

Avec un seau d'eau, un riverain tente d'éteindre un engin de chantier en feu. Tout près de là, des pompiers et des policiers viennent d'être piégés dans un guet-apens. Une trentaine de jeunes leur ont jeté des cocktails Molotov. Au sol, une habitante filme, mardi, les bombes lacrymogènes des forces de l'ordre et les pavés lancés par leurs agresseurs. Pour Éric Marrocq, syndicat Alliance Police Nationale, les jeunes du quartier avaient planifié leur attaque. "Tout a été fait pour nuire aux policiers, les blesser voire même les tuer. On a des scènes de guérillas urbaines à Limoges. Et c'est inacceptable", précise ce policier.