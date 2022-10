Deux policiers en garde à vue : un conducteur tué après un refus d'obtempérer

Voici la voiture qui a pris la fuite ce vendredi et qui a fini sa course contre un autre véhicule juste après les tirs de la police. Sur une vidéo, on voit les forces de l'ordre effectuer un massage cardiaque sur la victime. Elle est décédée sur place avant l'arrivée des secours. Il y avait trois hommes dans l'habitacle au moment de la course-poursuite.