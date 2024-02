Deux-Sèvres : appel à témoin après la disparition inquiétante d'Erwan, 18 ans

Un jeune homme de 18 ans est porté disparu dans les Deux-Sèvres. Erwan a été vu pour la dernière fois dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 février, alors qu'il sortait de discothèque. La gendarmerie a lancé un appel à témoins.

Il mesure 1,70 m et portait un sweat Nike vert foncé, un pantalon noir, et des baskets noires et blanches, lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Erwan, jeune homme de 18 ans, est porté disparu depuis dimanche 11 février. Il sortait alors de la discothèque La Morinière, à Moncoutant-sur-Sèvre (79), à 2h30 du matin.

Les enquêteurs ne privilégient aucune piste pour l'instant. Sa famille et ses amis ont donné l'alerte rapidement ce dimanche. Un dispositif de gendarmerie a immédiatement été déployé, comprenant une vingtaine de gendarmes, des chiens pisteurs, et un hélicoptère, selon les informations recueillies par TF1/LCI. La brigade nautique a également commencé à sonder les points d’eau, très nombreux à proximité de la boite de nuit.

La gendarmerie des Deux-Sèvres a lancé un appel à témoins, demandant toute information permettant de localiser le jeune Erwan. La gendarmerie de Moncoutant-sur-Sèvre est joignable pour tout témoignage, au 05.49.72.60.01, ou en composant le 17. Ce lundi 12 février, les battues ont repris pour essayer de trouver sa trace, avec cette fois un chien Saint-Hubert.