VIDÉO - "J'étais incapable de parler" : deux victimes de piqûres en boîte de nuit témoignent

Zoé Stoppiglia, une étudiante grenobloise, était bien décidé à faire la fête et à danser toute la nuit. Au final, sa soirée aura duré moins de deux heures. Jeudi 14 avril, alors qu'elle sort d'une discothèque pour prendre l'air, elle s'effondre brusquement. "J'étais incapable de parler, de bouger, de voir, mais j'entendais ce qui se passait autour de moi. Ça a duré, je pense, dix minutes au maximum. J'ai bu un verre d'alcool en arrivant et je me suis dit tout de suite : 'Ce n'est pas l'alcool'", raconte-t-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.